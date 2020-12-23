"وفاة قبطان لبناني شاب قبل يوم من مقتل بجاني" .. إليكم الحقيقة!

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كشفت قناة "العربية" عن وفاة شاب لبناني يُدعى إيلي صفير بحادث "مشبوه". وربطت القناة بين وفاة صفير (36 عاماً) وجريمتي قتل العقيد أبو رجيلي والمصوّر الشاب جو بجاني.



وكتبت القناة: "من بين هذه الجرائم "الغامضة" بتوقيتها وعلاقتها بانفجار المرفأ، ما أشارت إليه مصادر مطّلعة لـ"العربية" حول وفاة "مشبوهة" لسائق يخوت في ميناء جونيه التي تقع شمال بيروت في محافظة جبل لبنان، وذلك قبل يوم واحد من مقتل جوزف بجاني".



ولفتت المصادر، بحسب "العربية"، إلى أنّ صفير "كان يقود يوم 4 آب يختاً كان يرسو في عرض البحر على مقربة من مرفأ بيروت، وربما كان يملك معطيات حول ما حصل هناك في تلك اللحظة"، بحسب ما قالت.



من جهتها، نشرت إذاعة "صوت كل لبنان" تقريراً قالت فيه إنّ منطقة زوق مصبح ودعت ابنها ايلي صفير، "الشاب الثلاثيني... ايلي الذي لم تمر سنة على زفه عريسا على الأرض"، وذلك يوم الاثنين الفائت.

ونقلت الإذاعة عن صديق لصفير قوله إنّ إيلي "كان يعمل قبطانا في المارينا في منطقة الضبية".



وعن وفاته، قال صديق صفير: "ايلي نام وما قام... ايلي توفي اثر ذبحة قلبية، وكل ما يقال ويشاع غير ذلك كذب".