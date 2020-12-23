طرابلسي شكر الرئيس عون لاهتمامه بأبناء بيروت بما له علاقة بتوزيع المساعدات: يجب العمل معاً لاعادة بناء هذا الوطن لا هدمه

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شكر عضو تكتل لبنان القوي النائب ادكار طرابلسي فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لاهتمامه بأبناء بيروت كما بأبناء لبنان، خاصة بما له علاقة بتوزيع المساعدات التي كانت السند الأساسي للأشخاص الذين تضررت بيوتهم، واضطروا الى تركها اثر انفجار مرفأ بيروت في ٤ آب. وشكر طرابلسي ايضا جهود المؤسسات والافراد الذين تعاونوا مع نواب التكتل في ترميم المدارس والكنائس والمنازل والمحلات.

وأشار طرابلسي، خلال مؤتمر صحافي عقده نواب بيروت في التكتل، الى انه في الوقت الذي يحاول فيه رئيس الجمهورية بذل كل الجهود بهذا الملف لإعادة اعمار بيروت، وإعادة تكوين الدولة والحفاظ على هيكلها، وتشكيل حكومة تنقذ لبنان، وتنجز المهمة الموكلة اليها، هناك اطراف تحاول ضرب صورة الرئيس، بكلام خفيف يطالب باستقالته وتحميله مسؤولية ما حدث، مؤكداً ان اليوم اولويتنا هي المطالبة بالإسراع بتشكيل الحكومة ترد رأس المال وتنشط الاقتصاد في الوطن.

ونوّه طرابلسي بالخطوات التشريعية المتقدمة التي اتخذها مجلس النواب في جلسته الاخيرة، دعما لكتاب الرئيس عون المتعلق بقانون رفع السرية المصرفية والانطلاق في عملية التدقيق الجنائي وهو بالتالي صدى لمسعى فخامة الرئيس العماد ميشال عون، وهو الذي كان يطالب بها منذ سنوات طويلة وهو اول من حارب في سبيل مكافحة الفساد، مؤكداً انه لا يجب ان نساوي الإصلاحي ومن يسعى الى تحقيق الاصلاح بالفاسد ومن كان سببا للفساد.

وشدد طرابلسي على انه يجب العمل معاً لاعادة بناء هذا الوطن لا هدمه، فنحن ليس لدينا ترف إضاعة الوقت، ولا للاستهزاء او للسخرية او الافتراء والتجني، ان إمكانية البناء متوفرة، فحذاري ان نذهب تجاه الهدم وتفتيت البلد.