living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طرابلسي شكر الرئيس عون لاهتمامه بأبناء بيروت بما له علاقة بتوزيع المساعدات: يجب العمل معاً لاعادة بناء هذا الوطن لا هدمه

23
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شكر عضو تكتل لبنان القوي النائب ادكار طرابلسي فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لاهتمامه بأبناء بيروت كما بأبناء لبنان، خاصة بما له علاقة بتوزيع المساعدات التي كانت السند الأساسي للأشخاص الذين تضررت بيوتهم، واضطروا الى تركها اثر انفجار مرفأ بيروت في ٤ آب. وشكر طرابلسي ايضا جهود المؤسسات والافراد الذين تعاونوا مع نواب التكتل في ترميم المدارس والكنائس والمنازل والمحلات.

وأشار طرابلسي، خلال مؤتمر صحافي عقده نواب بيروت في التكتل، الى انه في الوقت الذي يحاول فيه رئيس الجمهورية بذل كل الجهود بهذا الملف لإعادة اعمار بيروت، وإعادة تكوين الدولة والحفاظ على هيكلها، وتشكيل حكومة تنقذ لبنان، وتنجز المهمة الموكلة اليها، هناك اطراف تحاول ضرب صورة الرئيس، بكلام خفيف يطالب باستقالته وتحميله مسؤولية ما حدث، مؤكداً ان اليوم اولويتنا هي المطالبة بالإسراع بتشكيل الحكومة ترد رأس المال وتنشط الاقتصاد في الوطن.

ونوّه طرابلسي بالخطوات التشريعية المتقدمة التي اتخذها مجلس النواب في جلسته الاخيرة، دعما لكتاب الرئيس عون المتعلق بقانون رفع السرية المصرفية والانطلاق في عملية التدقيق الجنائي وهو بالتالي صدى لمسعى فخامة الرئيس العماد ميشال عون، وهو الذي كان يطالب بها منذ سنوات طويلة وهو اول من حارب في سبيل مكافحة الفساد، مؤكداً انه لا يجب ان نساوي الإصلاحي ومن يسعى الى تحقيق الاصلاح بالفاسد ومن كان سببا للفساد.

وشدد طرابلسي على انه يجب العمل معاً لاعادة بناء هذا الوطن لا هدمه، فنحن ليس لدينا ترف إضاعة الوقت، ولا للاستهزاء او للسخرية او الافتراء والتجني، ان إمكانية البناء متوفرة، فحذاري ان نذهب تجاه الهدم وتفتيت البلد.

 

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout