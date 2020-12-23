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اعلان حال طوارئ في هذه المنطقة بسبب كورونا

23
DECEMBER
2020
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عقد المجلس البلدي في قرطبا اجتماعا استثنائيا بعد تزايد حالات كوفيد-19، وحصول انتشار واسع للفيروس، وصل إلى مستويات حرجة.

وبعد التداول بين المجتمعين، اعلن عن اتخاذ القرارات الآتية :

1 - إعلان حال الطوارئ في قرطبا ابتداء من مساء الثلثاء الماضي، وحتى صباح السبت 2 كانون الثاني 2021 قابلة للتمديد وتطبيق الارشادات والقرارات بشكل جازم من اجل حماية السكان.
2 - منع التجمعات العامة والخاصة.
3 - وقف كل القداديس حضوريا وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
4 - اقفال المؤسسات العامة والخاصة، واقتصار نشاط المحال والسوبرماركات على خدمة التوصيل Delivery أو التسليم على الأبواب.
5 - تطبيق خطة انتشار للشرطة البلدية لمراقبة تنفيذ كل القرارات وذلك بعد الاستعانة بعديد البلدية من حرس ونواطير بالاضافة الى متطوّعين جدد من أصحاب الخبرات.
6 - تسطير مخالفة بقيمة 50,000 خمسين ألف ليرة لبنانية في حق كل خرق لاجراءات السلامة من عدم وضع كمامة، وعدم المحافظة، على التباعد الاجتماعي، واقامة التجمعات.
7 - الزام المخالطين على حجر انفسهم وحثهم على اجراء فحص الPCR.

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