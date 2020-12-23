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أسرار الصحف لليوم الاربعاء

23
DECEMBER
2020
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النهار

لوحظ ان اي عضو في "كتلة التنمية والتحرير" لم يرد على النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان التي شبهت المجلس بثكنة يقودها الرئيس نبيه بري، متحدثةً عن عدم اكتراثه بالتصويت وآليته، فكل شيء يكون قد حضره مسبقاً.

تستمر عمليات التقارب بين قيادات إحدى الطوائف على خلفية بعض الملفات، على رغم الخلافات السياسية بينها.

أجرى وزير خليجي بارز عملية صيانة لمنزله في منطقة جبلية، إذ كان من المفترض أن يأتي في عطلة الأعياد، وقال لوكيله في لبنان: لننتظر ماذا سيحدث عندكم.

يقول وزير سابق ان كل الكلام عن المبادرة الفرنسية صار للاستهلاك الكلامي لان المبادرة في ذاتها قتلت على ايدي الفرنسيين انفسهم بعدما ارتضوا التنازل عن الاسس التي قامت عليها.
 

الجمهورية

يتعمّد رئيس حزب طرح اللامركزية الموسعة من دون أن يُحدد اذا كانت إدارية أو سياسية ملوّحًا بالفدرالية في وجه طارحي تغيير النظام.

نقل عن أحد المراجع الروحية أنه قال لموظف كبير: أنت مسؤول عن القرارات التي تتخذها ولكن إعلم أنني لا أغطيك.

يعتبر مسؤول كبير أنّ التعامل مع مرجع بارز في ملف حالي جرى عكس التفاهم بيننا في الملف نفسه لمرتين سابقتين.

اللواء

لم تشأ مصادر معنية بتأليف الحكومة الجزم بمسار التأليف من عدمه، لكن الاستدراك كان حاسماً: اليوم اليوم وليس غداً.. أو تقرع أجراس الحكومة!

يطغى خلاف مرجع مستقيل ووزير مقرّب منه، بأسئلة لا أجوبة عليها، لا من المقربين ولا من البعيدين..

ينأى وزير سابق بنفسه عن صياغة مواقف، تؤثر سلباً على مجرى التفاوض الوزاري..

نداء الوطن

يعبّر معظم الأطراف عن رفض تولي حقيبة الخارجية تجنباً للحرج في تمثيل "دولة فاشلة" أمام المحافل العربية والدولية.

استغرب مرجع حقوقي العقوبات المخففة التي أصدرتها المحكمة العسكرية في قضية رشاوى المدرسة الحربية.

لوحظ أنّ سفير دولة كبرى غاب عن المشهد بعد انطلاق تحرك البطريرك الراعي الحكومي، في حين أنّ سفيراً غربياً يتابع المشهد باهتمام بعيداً من الإعلام.

الأنباء

دولة معنية تكثّف حراكها اللبناني في الأيام الماضية كتعويض لمحطة أساسية كانت مرتقبة وألغيت.

تيار سياسي حاول في بيان رسمي تطييف وتسييس اقتراح قانون طيّر الجلسة التشريعية رغم خلفيته الاصلاحية التي تؤمن وفراً لخزينة الدولة.

البناء

قالت مصادر على صلة بالملف النفطي إن مبادرة اللواء عباس إبراهيم لتأمين النفط من العراق بشروط مالية استثنائية لصالح لبنان ترافقت مع إحاطة قام بتوفيرها لنجاح الخطوة دولياً وإقليمياً ما يمنحها فرص التنفيذ بما يزيح عبء ثلثي نزيف العملات الصعبة من سوق العملات واحتياط المصرف المركزي وهي قيمة الفاتورة النفطية التي سيؤجل سدادها لعام على الأقل.

قالت مصادر كويتية إن معركة رئاسة المجلس النيابي كانت في وجه من وجوهها تطال الخيارات المتصلة بموقف الكويت وبرلمانها من مسار التطبيع الخليجي الذي يعارضه الرئيس المنتخب مرزوق الغانم وتمّ تثبيته بإعادة انتخاب الغانم لرئاسة المجلس.
 
 
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