قوى الأمن عممت صورة شقيقتين غادرتا مكان إقامتهما

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ الآتي:



"تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المدعوة:



- ايناس محمد الكرحو (مواليد عام 1997، سورية) وشقيقتها القاصر: ميرنا محمد الكرحو (مواليد عام 2003، سورية)، اللتين غادرتا بتاريخ 21-12-2020 مكان اقامتهما الكائن في محلة ساقية الجنزير، ولم تعودا حتى تاريخه.



لذلك، يرجى من المواطنين الذين شاهدوهما أو لديهم أي معلومات عنهما أو عن مكانهما، الاتصال بفصيلة الروشة في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 771962-01 للادلاء بما لديهم من معلومات.