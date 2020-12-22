41 إصابة مؤكدة لمقيمين مخالطين في هذه المنطقة

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اعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، انه "بناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال، تم اليوم تسجيل 41 إصابة ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، لمقيمين مخالطين بينهم 4 حالات من التابعية الفلسطينية و1 إصابة وافدة، توزعوا على الشكل التالي:



صور: 6

معركة: 5

صديقين: 4

الرشيدية: 3

الحوش: 2

العباسية: 2

طيرفلسية: 2

طورا: 2

ديرقانون النهر: 2

السماعية: 1

ارزون: 1

الجبين: 1

برج رحال: 1

الرمادية: 1

الحنية: 1

دبعال: 1

طيردبا: 1

باتولية: 1

مجدل زون: 1

البازورية: 1

الحلوسية: 1

الناقورة: 1



وعليه فإن عدد المصابين بالقضاء إرتفع إلى 4382 مصابا توزعوا وفق التالي :

4138 حالة محلية من بينهم 646 حالات من التابعية الفلسطينية و75 من التابعية السورية.

244 حالة وافدة.

3250 حالة شفاء.

55 حالة وفاة.

1084 الحالات النشطة.



واشارت الوحدة الى انها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".



وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، نصحت الوحدة "جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة او ضرر محتمل" .