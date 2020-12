A + A -

غرد الممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبتش متسائلاً:" متى وكيف سيتجاوب الوزير غازي وزني والحاكم رياض سلامة مع طلب رفع السرية المصرفية عن الحسابات العامة؟ ".

@UNJanKubis

When and how will Minister Ghazi Wazni and Governor Riad Salame respond to the lifting of banking secrecy from public accounts?