بومبيو: نأسف لوصول مفاوضات ترسيم الحدود اللبنانية البحرية إلى طريق مسدود

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أعربت الولايات المتحدة، اليوم، عن أسفها "للطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم حدودهما البحرية، بعد أقل من 3 أشهر من انطلاقها بوساطة أميركية وبرعاية الأمم المتحدة".

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان: "في وقت سابق من هذا العام، سعت الحكومتان الإسرائيلية واللبنانية إلى مساعدة الولايات المتحدة في التوسط للتوصل إلى اتفاق في شأن حدودهما البحرية".

وأضاف: "من شأن هذا الاتفاق تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة على الأرجح لشعبي البلدين".

وتابع "للأسف، على رغم وجود بعض النيات الحسنة للجانبين، فإن الطرفين لا يزالان متباعدين جدا" مؤكدا أن واشنطن "مستعدة للتوسط في مناقشات بناءة".

وحض "الطرفين على التفاوض على أساس مطالباتهما البحرية أمام الأمم المتحدة".