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تلف 250 كلغ من الاسماك التي تم إصطيادها من بحيرة القرعون!

22
DECEMBER
2020
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اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني "مصادرة وتلف نحو 250 كلغ من الاسماك التي تم اصطيادها من بحيرة القرعون بعد ضبطها من قبل المديرية العامة لامن الدولة".


واشارت في بيان، الى ان الاسماك في بحيرة القرعون غير صالحة للاستهلاك البشري، بسبب نسب التلوث العالية في البحيرة، وقد جرى منع الصيد من البحيرة بموجب قرار صادر عن وزير الزراعة بناء لطلب المصلحة.


ومن جهة اخرى، اعلنت المصلحة عن "مصادرة وتلف مركبين معدنيين مخصصين لصيد الاسماك من البحيرة تم ضبطهما من قبل فرق المراقبة في المصلحة".


ونبهت المصلحة جميع المستهلكين من خطورة تناول هذه الاسماك التي يتم بيعها في مختلف الاسواق والمزارع باعتبارها سمكا نهريا، مما يوجب قيام الجهات المختصة بواجباتها لحماية صحة وسلامة المستهلكين من خلال منع الصيد في البحيرة ومنع بيع هذه الاسماك.

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