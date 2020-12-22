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مؤتمر صحافي لنواب تكتل لبنان القوي في بيروت‎. صحناوي: سيتم تحرير 150 مليار ليرة كتعويضات لمتضرري بيروت

22
DECEMBER
2020
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عقد نواب بيروت الأولى في تكتل لبنان القوي مؤتمراً صحافياً لمواكبة اخر المستجدات المتعقلة بانفجار مرفأ بيروت وتحدث النائب نقولا صحناوي مشيراً الى انه وفي  المؤتمر السابق شرحنا انه لاعادة بناء المنطقة المتضررة بسبب الانفجار باستثناء الابنية المدمرة بالكامل كنا بحاجة الى 300 مليار ليرة لبنانية وهذا المبلغ تم رصده لحل الشق الانساني والجمعيات الاهلية قامت بجهد كبير.
صحناوي أضاف أن رئيس الجمهورية حرر مؤونة بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية ووضعها بتصرف الجيش الذي قام  بتوزيعها للاهالي وأعلن أن وزير المال وافق ايضاً على توزيع 50 مليار هذا الشهر و50 مليار ليرة لبنانية اخرى الشهر المقبل للمتضررين ، اي ان وزارة المال ستحرر 100 مليار على دفعتين ورئيس الجمهورية ميشال عون سيحرر 50 مليار من المؤونة الخاصة التي ستجدد السنة المقبلة.
 
صحناوي قال إننا نزيد على هذه الارقام الاموال التي رصدتها بلدية بيروت للدعم والتي ذهب قسم منها الى وزارة الثقافة لترميم البيوت الاثرية والمبلغ كاملاً هو 40 مليار ولكن الإجراءات الروتينية في البلدية بطيئة جداً رغم النوايا الحسنة الموجودة
ولفت الى انه في القانون 194 المتعلق باعادة اعمار ومعالجة تداعيات انفجار مرفأ بيروت هناك رزمة تحفيزات واعفاءات ضريبية للمتضررين ولكنها لم توضع قيد التنفيذ ، وقد وجهنا سؤالاً في هذا الاطار للحكومة عبر مجلس النواب حول الاجراءات التي يجب اتخاذها لوضع القانون قيد التنفيذ ، وطالب الحكومة ايضاً بشخص رئيسها بان يصار الى اصدار جميع التعاميم المطلوبة لتنفيذ قانون الاعفاءات للمتضررين.
صحناوي ختم انه في الآونة الاخيرة سجلت سرقات بطريقة غير مسبوقة في المنطقة المنكوبة وطلب من كل الاجهزة الامنية التشدد في الإجراءات اللازمة لمنع حصول تلك السرقات.
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