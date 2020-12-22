خلية الازمة في قضاء زغرتا: 37 حالة ايجابية

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اعلنت الخلية في نشرتها اليومية، "تسجيل 37 حالة ايجابية جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، موزعة على الشكل التالي:



زغرتا: 15

ارده: 5

حرف ارده: 1

رشعين: 7

مجدليا: 4

مرياطة: 1

كفرفو: 1

اصنون: 1

كفرزينا: 1

صخرة: 1



وتمنت الخلية لجميع المواطنين، اعيادا مباركة، وعاما مليئا بالصحة وراحة البال، وذكرت بـ"ضرورة اتباع الارشادات الصحية والوقائية، وعدم التراخي في هذا الموضوع، والمحافظة على المسافة الآمنة، ووضع الكمامة، خصوصا اثناء التسوق، حفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم".



وشددت على المؤسسات واصحاب المحال التجارية ضرورة "التقيد بالارشادات الصحية التي عممتها وزارة الداخلية، تفاديا لانتقال الفيروس من شخص الى اخر، بالاضافة الى منع اي شكل من اشكال التجمعات تحت طائلة المسؤولية، والملاحقة القانونية".