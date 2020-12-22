أميل لحود: ما يوقم به اللواء ابراهيم بارقة أمل

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أكد النائب السابق اميل لحود أنّه "في نهاية عام شهد على كوارث ومآسٍ وانهيار وأسوأ ممارسات الطبقة السياسيّة، تبرز بقعة ضوء للبنان صنعها مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم".

ورأى لحود، في بيان، أنّ "مسعى ابراهيم لإنجاز اتفاق يؤمّن حاجة لبنان من المشتقات النفطيّة من العراق يُضاف الى سجلّ رجل يشكّل نموذجاً يُحتذى في الإدارات العامّة، وفي تأدية الأدوار الوطنيّة، في الداخل والخارج".

وتوجّه لحود بالشكر الى الحكومة العراقيّة على تجاوبها وما تقدّمه أخيراً للبنان، كما لسوريا التي ستُستخدم أراضيها لعمليّة النقل، مشيراً الى أنّ "ابراهيم أنقذ لبنان من العتمة بينما بعض السياسيّين أدخل اللبنانيّين في عتمةٍ معيشيّة نتيجة تراكم السياسات الخاطئة والفساد المستشري والهدر المتمادي".

وقال لحود: "إنّ إنجازات ابراهيم صنعها رجلٌ واحد، أمّا الانهيار الحاصل فصنعه كثيرون، في حين تفشل هذه الطبقة السياسيّة في تشكيل حكومة إنقاذيّة وتسعى الى إنتاج حكومة شبيهة بالحكومات التي أوصلتنا الى ما نحن فيه، بالمحاصصة والشروط المتبادلة ووضع اليد على بعض الحقائب، لمواصلة الفساد والزبائنيّة".

وختم: "كانوا يسمَّون "أكلة الجبنة". نفدت الجبنة ولم يشبعوا".