معلومات جديدة عن الكورونا في لبنان .. وماذا عن فئة الشباب؟!

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أكّد مدير مستشفى الحريري الجامعي فراس أبيض، أنّه "لا يمكن أن نضمن إلتزام الوافدين بالحجر والتباعد عن عائلتهم، وكان من الأفضل أخذ قرار عدم الإستقبال من الخارج للحدّ من سلالة كورونا الجديدة".



وفي حديثٍ له عبر قناة "LBCI"، قال أبيض: "نتوخى الدقة والسرعة في إتخاذ القرارات، لأن كورونا أثبت أنّه فيروس سريع ويجب زيادة الإجراءات كي لا نسمح بالسلالة الجديدة للوصول إلى لبنان".



وأشار إلى أن "المسؤولية تقع بشكل أساسي على القطاعات والأفراد، وبحسب الأرقام كورونا ما زال موجودًا بشكل واسع، وفي العناية الفائقة 80 بالمئة من الأسرّة ممتلئة".



وأضاف أبيض، "لدينا إمكانيات كبيرة في ما خص فحوص PCR، ولا مشكلة بالموضوع طالما الدعم موجود".



ولفت، إلى أن "غالبية الشباب لن تتأثر كثيراً عند الإصابة بكورونا لكن هناك بعض حالات وفاة ضمن فئة الشباب، علماً أنّهم لا يعانون من أمراض مزمنة، وبالتالي هناك تفاصيل كثيرة عن كورونا ما زلنا نجهلها حتى اليوم".



وتابع أبيض، "الإلتزام بإرتداء الكمامة متفاوت، والشباب يشكلون الجزء الأكبر من المصابين بكورونا وينقلون العدوى إلى المسنين".



وقال: "المدارس هي أكثر مكان لالتقاط العدوى ولكن لا يمكن تضييع العام الدراسي، والأولاد بحاجة إلى النمو بشكل سليم والأساتذة يجب أن يتلقوا لقاح كورونا أيضًا وليس فقط العاملين في القطاع الطبي والمسنين".



وختم مدير مستشفى الحريري الجامعي فراس أبيض، بالقول: "لا شك أننا سنربح الحرب ضد كورونا"، لكن إلى حين الوصول إلى هذا اليوم بجب أخذ الحيطة والحذر "مرق الكتير بلا ما نخسر حدا بآخر الحرب".