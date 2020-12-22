OPPO تحدث ثورة في عالم الهواتف مع OPPO Reno4 وReno4 Pro OPPO!

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هل فكرت يوماً بأهمية الهاتف الذكي؟ إنه الجهاز الذي يختصر حياتنا، ففيه نلتقط الصور لأهم لحظات يومياتنا، من خلاله نبقى على تواصل مع محيطنا، وعليه ننهي أعمالنا الطارئة ونبقى على اطلاع على آخر الأخبار. مهماته لم تعد محصورة بما هو تقليدي، فلمَ ستقتني هاتفاً عادياً في الوقت الذي يمكنك فيه التطلع الى الأفضل؟ وعندما نتحدث عن الأفضل فإننا نعني بذلك OPPO، نعم فما ستقرأه عن هاتفَي OPPO Reno4 وReno4 Pro OPPO سيدهشك!

كحالنا جميعاً، لا شك أن أول ما تهتم به عند شراء أي هاتف هي الكاميرا، لذلك تعرّف معنا على الكاميرا التي ستفوق توقعاتك في هاتف OPPO Reno4 الذي زُوّد بتقنية AI Color Portrait، التي تمكّن كل من الكاميرات الأمامية والخلفية في الهاتف من التقاط صور شخصية تستخدم تأثير AI Color Portrait وتسمح بتصوير صور شخصية عصرية، حيث يتم تمييز الشخص الموجود في الصورة فقط باللون الطبيعي، بينما يتم كتم ألوان الخلفية بالأبيض والأسود.

الى ذلك، يمكن لـReno4 OPPO التقاط صور ليلية مذهلة باستخدام Night Flare Portrait التي تقوم تلقائياً بتركيب مزيج من النقاط المضيئة الشفافة والمشرقة على الخلفية وتضيء وجه موضوع لقطة الصورة، لإنشاء صورة ليلية واضحة ومشرقة مع تأثير بوكيه نابض بالحياة. ولا تنحصر روعة Reno4 OPPO في الصور الشخصية، فهو يمنحك أيضاً فرصة لالتقاط لقطات بطيئة الحركة باستخدام 960 إطاراً في الثانية، مما يتيح لك تسجيل الأوقات الممتعة التي لا تتكرر مع الأصدقاء أو العائلة.

هذا ليس كل شيء بالطبع، فهذا الهاتف يقدم لك ميزة Ultra Steady Video 3.0 التي توفر ثلاثة أوضاع تثبيت مختلفة. لأول مرة، يجلب Reno4 OPPO خوارزمية تثبيت الصورة الإلكترونية إلى الكاميرا الأمامية باستخدام Front Steady Video. هذا يعني أنه يمكنك تصوير مدونة فيديو لنفسك ولأصدقائك أثناء السير في الشارع، إذ يضمن فيديو Ultra Steady، المزود في الكاميرا الخلفية الرئيسية وUltra Steady Video Pro المزود في كاميرا الزاوية فائقة الاتساع، أن يكون الفيديو الذي تصوره بواسطة الكاميرا الخلفية ثابتاً ولا مجال لرؤية اهتزاز الأيدي فيه.

الخصوصية في الهاتف تُعتبر من أهم ما نسعى لتحصينه، فغالباً ما تكون أمورنا الشخصية موجودة داخل هذا الجهاز الصغير، سواء كان ذلك في الصور أو الرسائل أو العمل، لذلك عمدت OPPO الى تزويد هاتف OPPO Reno4 Pro بمستشعر AON الذي يخفي أوتوماتيكياً الرسائل الظاهرة حين يكون هناك شخص آخر يتلصص على هاتفك، مشكلّاً بذلك درعاً شخصياً لحماية خصوصيتك.

وبما أن الهاتف الذكي قد يكون هو أكثر الأدوات التي يحملها غالبية الناس أينما ذهبوا، ونادراً ما تفارق أيديهم، فإن البطارية فيها تُعتبر من المميزات الأكثر أهمية! وفي هذا المجال لا تقلق، إذ يمكنك شحن بطاريتي OPPO Reno4 وOPPO Reno4 Pro حتى 27٪ خلال استراحة الاجتماعات التي تستغرق 5 دقائق، أو شحن حتى 49٪ بينما تأخذ قيلولة لـ10 دقائق فقط، أو حتى 100٪ في حوالي 36 دقيقة. وفي هذه الحالة، فإن الشحن السريع هو شحن آمن أيضاً، وذلك بفضل شهادة نظام الشحن السريع الآمن TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System Certification. ولأول مرة في عالم الهواتف، بات الشحن السريع ممكناً وأنت تستخدم هاتفك مع OPPO بفضل تقنية VOOC.

ويتميز طراز "OPPO Reno4 Pro" بشاشة من نوع OLED بقياس 6.5 بوصات وبدقة 2400×1080 ومعدل تحديث 90 هرتز وحماية من زجاج غوريلا غلاس 6.

هاتف OPPO متوفّر باللونين الأزرق أو الأسود، اختره واختبر تجربة تكنولوجية فريدة.