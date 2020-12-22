living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مغارة ميلادية في زحلة تحاكي إهراءات قمح بيروت

22
DECEMBER
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
"من قلب الألم يولد الأمل"
 
من دار الصداقة، تحية لأرواح ضحايا بيروت
 
مغارةٌ ميلادية في زحلة، تُحاكي أهراءات قمح بيروت
 
استعداداً للميلاد الجديد، ميلاد المخلّص المسيح، وجهت دار الصداقة المؤسسة المخلصيّة الاجتماعية تحية الى بيروت من زحلة، تجسدت بتقدمة مغارة الميلاد هديةً لأرواح ضحايا انفجار بيروت 4آب 2020، وذلك من خلال تصميمها مجسماً لآهراءات قمح بيروت وفي قلبها مغارة الميلاد، حيث الطفل يسوع مع يوسف والعذراء مريم، لنقول للعالم كله أنه رغم الآلام الكبيرة والأوجاع والأمراض، سنبقى ابناءً للأمل والرجاء والقيامة. وأ ن المسيح الكلمة المتجسد، سيسكن بيننا، ويقيم معنا. ومع أهالي وأخوة كل الضحايا وكل من تضرر من الانفجار.
 
ويصوّر المجسّم تطاير حبات القمح من الاهراءات نتيجة الانفجار الكبير وكيف عاد ونبت القمح الجديد من دماء الضحايا،
 
كما وتزينت شجرتا الميلاد بأسماء كل الضحايا الذين سقطوا في الانفجار، لنقول لهم أيضا اسماءكم وذكراكم باقية في قلوبنا وفي السماء. 
 
بدء الاحتفال بصلاة ميلادية في كابيلا دار الصداقة وكانت فيها كلمة ميلادية للاب طلال امطانيوس تعلب المخلصّي مدير الدار، بمشاركة :الاب جورج عنتر وأبناء الدار،  وأهل الشهيدين فارس كيوان وجورج معلوف. ممثلين كل الأهالي، ركز فيها على أهمية حدث الميلاد المغيّر للتاريخ والحياة، وكيف أراد الله بتنازله أن يعيدنا اليه. وكلمة تعزية الى أهالي الشهداء الضحايا الذين سقطوا، وبعدها نزل الجميع بمسيرة صلاة على ضوء الشموع الى حيث المغارة حيث صلوا أمامها وأمام أسماء الضحايا ليعطي الرب التعزية للأهل والرحمة لنفوس الشهداء، وكم تمنينا وجود الجميع بيننا لولا الظروف الصحية الراهنة.
 
يذكر ان المجسّم من تنفيذ الصديق الفنان علي حوماني. 
 الشكر الكبير لكل من تعب وعمل ونفذ وشارك. 
 
صلاتنا الى الله أن ينعم على بلدنا لبنان وشرقنا الحبيب بالسلام والمحبة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout