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التيار الوطني الحر كولكو - كندا يساهم في حملة التبرعات عبر برنامج "سطوح بيروت"

22
DECEMBER
2020
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‎للسنة الثامنة على التوالي و بدون اي كلل ،ابتدأت  حملة برنامج telethon 2020 متخذة شعار "الحب والعطاء رح يجمعنا #  "كرمال_كلنا_نعيد".  و كما عودتنا الاعلامية المتألقة داليا داغر عبر محطةOTV   أن الانسان في الحياة يسمو بقدر ما يعطي لا بقدر ما يأخذ و لأن العطاء شرف و لاننا نحن المغتربين جزء لا يتجزأ من كيان موسوم في قلوبنا و لأننا لم نقف يوماً مكتوفي الايدي خلال الازمات التي مر بها وطننا الحبيب ،
‎قام المنسق العام في التيار الوطني الحر كولكو -كندا السيد فواز بادور بالإتصال بالسيدة داليا، خلال البرنامج ، ليقصر المسافات و ليمد يد العون و يدعم العمل الانساني التي تقوم به الاعلامية المتميزة. 
 
‎بمساهمة كولكو كندا (منسقي الهيئات و اللجان) سيتم دعم إحدى العائلات المحتاجة ، و يأتي هذا العمل من ضمن الحملات التبرعية التي قام بها تيار كندا و آخرها كان الحملة التي قامت بها لجنة شؤون المراة في كولكو كندا و  التي من خلالها تم توزيع  قرطاسية و هدايا على ...ولد   
 
‎و بهكذا، يكون التيار الوطني الحر كولكو -كندا  قد ساهم بهذه الحملة بالإضافة الى سلسلة التبرعات التي قدمها الى قطاع الانتشار  خلال هذه السنة المؤلمة لعله يبعث قليلا من الامل و الفرح و يزرع المحبة في نفوس ضاقت بها الحال و تعاظمت عليها المآسي.
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