التيار الوطني الحر كولكو - كندا يساهم في حملة التبرعات عبر برنامج "سطوح بيروت"

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‎للسنة الثامنة على التوالي و بدون اي كلل ،ابتدأت حملة برنامج telethon 2020 متخذة شعار "الحب والعطاء رح يجمعنا # "كرمال_كلنا_نعيد". و كما عودتنا الاعلامية المتألقة داليا داغر عبر محطةOTV أن الانسان في الحياة يسمو بقدر ما يعطي لا بقدر ما يأخذ و لأن العطاء شرف و لاننا نحن المغتربين جزء لا يتجزأ من كيان موسوم في قلوبنا و لأننا لم نقف يوماً مكتوفي الايدي خلال الازمات التي مر بها وطننا الحبيب ،

‎قام المنسق العام في التيار الوطني الحر كولكو -كندا السيد فواز بادور بالإتصال بالسيدة داليا، خلال البرنامج ، ليقصر المسافات و ليمد يد العون و يدعم العمل الانساني التي تقوم به الاعلامية المتميزة.

‎بمساهمة كولكو كندا (منسقي الهيئات و اللجان) سيتم دعم إحدى العائلات المحتاجة ، و يأتي هذا العمل من ضمن الحملات التبرعية التي قام بها تيار كندا و آخرها كان الحملة التي قامت بها لجنة شؤون المراة في كولكو كندا و التي من خلالها تم توزيع قرطاسية و هدايا على ...ولد

‎و بهكذا، يكون التيار الوطني الحر كولكو -كندا قد ساهم بهذه الحملة بالإضافة الى سلسلة التبرعات التي قدمها الى قطاع الانتشار خلال هذه السنة المؤلمة لعله يبعث قليلا من الامل و الفرح و يزرع المحبة في نفوس ضاقت بها الحال و تعاظمت عليها المآسي.