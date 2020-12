عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 22 كانون الأول 2020

A + A -

الأخبار: الأحكام العرفية تداعب خيال ترامب

«صحوة» تشريعية تتيح استئناف التدقيق الجنائي: هل يستسلم حزب المصرف؟



بغداد تمد بيروت بالوقود بثمن مؤجل: أين يكرّر النفط العراقي؟





الديار: إسرائيل تطوّق لبنان غازياً «لابتزازه»: فرض التفاوض وفق قواعد جديدة!

جهود حثيثة لحل «لغز» جريمة الكحالة... والآمال ضعيفة بنجاح لقاء بعبدا

رفع السرية المصرفية يفتح الطريق امام التدقيق الجنائي والعبرة في التنفيذ



نداء الوطن: "طيف" باسيل يحوم حول اجتمـاع بعبدا: "التوزيع الطائفي"

"رفْع السرّية" أُنجز... فأين شركة التدقيق؟





اللواء: لقاء بعبدا: الفرصة الأخيرة أو رصاصة الرحمة على وزارة الإخصائيين؟

عون يتحمس للملاحقات بعد تعليق السرية المصرفية.. وسلامة لمعالجة الدعم وبقاء الاحتياطي



البناء: مجلس النواب يقطع الشك باليقين في التدقيق الماليّ وفي الحصانة النيابيّة بوجه المحقق العدليّ

اليوم تظهر «قمحة» بكركي من «شعيرة» الحكومة... فهل يسمّي الراعي الوزير الملك؟ / سلامة يطمئن بملياري دولار بحوزته... وإبراهيم ينجز تأمين النفط من العراق

النهار: لقاء بعبدا "مفصلي" والمجلس يشرّع رفع السرية

الجمهورية: تحذير دولي من "الإنهيار الكامل"

واشنطن: مستعدون لمواجهة إيران

the daily star: Aoun, Hariri to meet in bid to break govt impasse



l'orient le jour: La levée temporaire et ciblée du secret bancaire pour faciliter l’audit de la BDL pose nombre de questions