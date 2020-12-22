عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 22 كانون الأول 2020

الأخبار: الأحكام العرفية تداعب خيال ترامب
«صحوة» تشريعية تتيح استئناف التدقيق الجنائي: هل يستسلم حزب المصرف؟
بغداد تمد بيروت بالوقود بثمن مؤجل: أين يكرّر النفط العراقي؟
الديار: إسرائيل تطوّق لبنان غازياً «لابتزازه»: فرض التفاوض وفق قواعد جديدة!
جهود حثيثة لحل «لغز» جريمة الكحالة... والآمال ضعيفة بنجاح لقاء بعبدا
رفع السرية المصرفية يفتح الطريق امام التدقيق الجنائي والعبرة في التنفيذ
نداء الوطن: "طيف" باسيل يحوم حول اجتمـاع بعبدا: "التوزيع الطائفي"
"رفْع السرّية" أُنجز... فأين شركة التدقيق؟
اللواء: لقاء بعبدا: الفرصة الأخيرة أو رصاصة الرحمة على وزارة الإخصائيين؟
عون يتحمس للملاحقات بعد تعليق السرية المصرفية.. وسلامة لمعالجة الدعم وبقاء الاحتياطي
البناء: مجلس النواب يقطع الشك باليقين في التدقيق الماليّ وفي الحصانة النيابيّة بوجه المحقق العدليّ
اليوم تظهر «قمحة» بكركي من «شعيرة» الحكومة... فهل يسمّي الراعي الوزير الملك؟ / سلامة يطمئن بملياري دولار بحوزته... وإبراهيم ينجز تأمين النفط من العراق
النهار: لقاء بعبدا "مفصلي" والمجلس يشرّع رفع السرية
الجمهورية: تحذير دولي من "الإنهيار الكامل"
واشنطن: مستعدون لمواجهة إيران
the daily star: Aoun, Hariri to meet in bid to break govt impasse
l'orient le jour: La levée temporaire et ciblée du secret bancaire pour faciliter l’audit de la BDL pose nombre de questions