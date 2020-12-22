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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 22 كانون الأول 2020

22
DECEMBER
2020
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر برلمانيّة إن ما تمّ إقراره نيابياً لإزالة أي عقبات مفترضة من طريق التدقيق الماليّ الجنائيّ يؤكد أن الاتهامات التي طالت مرجعاً برلمانياً بتعطيل التدقيق كانت تسميماً للأجواء بلا مبرر، خصوصاً أن إقرار القانون أمس لم يكن نتيجة توافق وقد جاء في مناخ علاقات متوترة.

 

كواليس

توقفت مصادر سياسية إقليمية أمام اجتماع الخمسة زائداً واحداً الخاص بالاتفاق النوويّ الإيرانيّ بغياب أميركيّ وما خلص إليه من اعتبار الانسحاب الأميركي من الاتفاق سبباً لتراجع إيران عن عدد من التزاماتها تأسيساً للعودة الأميركية للاتفاق.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
يُبدي مرجع أمام زواره إرتياحه لتبرئة ذمته، والقيام بما هو مطلوب منه في الداخل والخارج!


غمز
ينصح وزير سابق مرجعاً غير زمني على المضي قدماً في مسعى يقوم به، فالخسائر الناجمة عن الإخفاق أقل بكثير من مكسب واحد من مكاسب النجاح..


لغز
ما تزال بعض المصارف تجري تحويلات بمبالغ رقمية كبيرة إلى الخارج، «على الكارت» (al acarte) كما يقال.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

ينقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده أنّ السنة المقبلة ستكون "سنة معركة قانون الانتخاب" وأنه يرفض إجراء الانتخابات النيابية وفقاً للقانون الحالي "تحت أي ظرف".

 

تبين أنّ قاضياً بارزاً هدّد بالاستقالة من منصبه جراء تصرف مرجعية رئاسية إزاء خطوة أقدم عليها.

 

يردد مقربون من رئيس تيار سياسي أنّ السبب في إطلالته الإعلامية المتوترة أخيراً يعود إلى شعوره بالتعامل معه كـ"زعيم درجة ثانية" ضمن طائفته.

 

 

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