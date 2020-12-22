المستقبل : «الدخان الابيض» لن يتصاعد من بعبدا

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الديار: تشير اوساط تيار المستقبل الى ان «الدخان الابيض» لن يتصاعد من بعبدا الا اذا تخلى الفريق الاخر عن تمسكه بتسمية سبعة من الوزراء المسيحيين، وكذلك عن وضع «الفيتو» على مجمل التشكيلة الحكومية، كما على رئيس الجمهورية ان يتخلى عن عقدة التعامل مع هذه الحكومة انها ستبقى حتى نهاية عهده، وتخليه عن «فوبيا» عدم حصول انتخابات نيابية وانتخابات رئاسية، لان الاستمرار في التعامل مع التشكيلة على هذا النحو لن يصل الى اي مكان وستبقى الامور في دائرة المراوحة والتعطيل، لان الرئيس الحريري ليس في صدد التسليم بشروط بعبدا.

وفي هذا الاطار لم يقبل الحريري عرضاً جديداً يقوم على تأليف حكومة من اختصاصيين على طريقة الحكومة المستقيلة، مع منحه هامشا واسعا في الموافقة على اسماء الوزراء، والتعهد بأن تكون الحكومة منسجمة. لكن مصادر مطلعة تؤكد ان الرئيس المكلف يبحث عن ضمانات خارجية لا داخلية بنيل حكومته الدعم المطلوب على المستويين السياسي والاقتصادي، بعيدا عن الشروط الاميركية المانعة لتمثيل ح زب الله حتى ولو كان الامر بطريقة غير مباشرة.