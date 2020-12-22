المعطيات لا توحي بحصول خرق الا اذا منح الاميركيون الاذن للحريري بتجاوز "الفيتوات"

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الديار: حكوميا، لا جديد بانتظار عقد لقاء جديد مفترض بين الرئيس العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. وفي هذا السياق، دعت اوساط مطلعة الى وضع الكثير من الامال على هذا الاجتماع ووصفه «باللقاء الحاسم»، لان المعطيات الداخلية والخارجية لا توحي بحصول خرق جدي، الا اذا منح الاميركيون الاذن للحريري بتجاوز الفيتوات على تمثيل ح ز ب الله، ونجحت الوساطات في تدوير الزوايا بين بعبدا وبيت الوسط، وهما امران اذا تحققا سنكون امام «معجزة»،لان المناخات حتى الامس تشير الى ان «مونة» البطريرك الماروني بشارة الراعي لن تتجاوز عقد لقاء شكلي لن يخرج بأي مضمون جدي يتيح ولادة سريعة للحكومة، وسط معلومات عن تعقيدات جديدة دخلت على الخط وتتمثل بالخلاف على وزارات الداخلية، والعدل، والدفاع، بعدما جرى تجاوز الامر في وقت سابق، وعاد الحريري ليرفض منح الرئيس الحق في التسمية المشتركة لوزير الداخلية.