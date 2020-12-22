جهود حثيثة لحل «لغز» جريمة الكحالة

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الديار: رفعت القوى الامنية جهوزيتها لحل ألغاز جريمة الكحالة التي قتل فيها جوزيف بجاني أمام منزله في البلدة صباح امس. ووفقا للمعلومات، تعمل الاجهزة الامنية على اكثر من «خيط» في الجريمة، وثمة اصرار من القيادات الاسياسة والامنية على حل ألغازها سريعا، كونها جريمة غير عادية، ويجب كشف دوافعها، كيلا يتم استثمارها في غير مكانها الصحيح، وقد جرى بالامس حصر داتا الكاميرات في البلدة ومحيطها لمحاولة رصد تحرك الجناة.

والامر المقلق في عملية الاغتيال هو استخدام المنفذين مسدساً كاتماً للصوت، حيث قتل بجاني «بدم بارد»، بينما كان يقوم بنقل أولاده الى المدرسة.

والضحية كان يعمل في شركة اتصالات وهو يعمل حاليًا في مجال التصوير، وقد وعد وزير الداخلية محمد فهمي بكشف خيوط الجريمة، مؤكدا ان الوضع الامني جيد وممسوك. واحتجاجا، قطع أهالي الكحالة الطريق أمام كنسية البلدة، مطالبين بكشف ملابساتها سريعا، وقال رئيس بلدية الكحالة: نريد حقنا ومعرفة من قتل هذا الشاب ولماذا؟ فوراء هذه الجريمة قصة كبيرة.