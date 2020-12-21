ماذا جاء في تقرير مستشفى الحريري؟

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اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 ،يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. لمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية .





- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 423 فحصا.



- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 87.





- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 23.





- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4.





- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 794 حالة شفاء.





- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.





- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 35.





- حالات وفاة: 1.