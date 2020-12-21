قوى الأمن توضح حقيقة الصورة المتداولة على أنها اليوم في الكحالة

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اشارت قوى الأمن الداخلي انه "يتم التداول بعدّة روايات حول مقطع فيديو عن تعرّض سيارة أحد الأشخاص لتكسير زجاجها. ومنها أن الحادثة حصلت بتاريخ اليوم على طريق الكحالة، وأن السائق كان من آل (ز) إلخ...

بعد المتابعة تبين أن الحادثة حصلت منذ قرابة /14/ شهراً، وذلك أثناء توقيف أحد المطلوبين الخطرين من آل (ج)

الذي كان ينقل كمية كبيرة من المخدرات من البقاع إلى بيروت داخل سيارته، فَجرت مطاردته حيث صدم العديد من السيارات، ثم عمد إلى إقفال الأبواب تلافياً لتوقيفه.

وقد تم توقيف المطلوب وضبط بحوزته كمية كبيرة من المخدرات إضافة إلى ضبط مسدس حربي.

لذلك نطلب عدم تناقل مثل هذه الأخبار قبل التأكد من صحّتها، وإعادة ارسال هذا التوضيح إلى مصدره توخياً للدقة والحقيقة."