زياد حبيش سيتقدم بشكوى لاحالة محاميين الى المجلس التأديبي بعد مشادة على الهواء!

A + A -

بعد تقدم الصحافي رضوان مرتضى بوكالة المحاميين اشرف الموسوي وقاسم الضيقة بادعاء ضد المحامي زياد حبيش بجرم تهديد بعد مشادة على الهواء في حلقة " وهلق شو " للاعلامي جورج صليبي ، احيلت الشكوى الى نقابة المحامين في الشمال .

الا ان المحامي زياد حبيش غرد مستهزئا بالشكوى :

"يا ريت بتشتغلوا قانون بدل هالبروباغندات.

‏غدا صباحا ساتقدم بشكوى امام نقيب المحامين لمخالفة الزميلين اصول مهنة المحاماة و تحديدا نص المادة ٩٤ من قانون تنظيم المهنة."

وبحسب المصادر فان المحامي زياد حبيش سيتقدم غدا صباحا بشكوى امام نقابة المحامين في بيروت ضد المحاميين اشرف موسوي وقاسم ضيقة بجرم مخالفة المادة ٩٤ من قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي يوجب الاستحصال على اذن توكل مسبق ضد المحامي ، الامر الذي سيؤدي حكما الى احالة المحاميين المذكورين الى المجلس التأديبي لنقابة المحامين