منع المرور غداً في شارع غورو الجميّزة... اليكم السبب

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "يقام عند الساعة 17:45 من يوم الثلاثاء 22-12-2020 احتفال في شارع غورو - الجميزة / أمام ممجع الملازم الشهيد زهير جودي، يتخلله إضاءة شجرة الميلاد.



لذلك سيتم منع المرور في الشارع المذكور (من أمام مطعم بول)، اعتباراً من الساعة 17:30 من التاريخ المذكور أعلاه، وتحويل السير إلى الطرقات الفرعية المجاورة، لحين انتهاء الاحتفال.



يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعا للازدحام".