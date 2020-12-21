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رئيس الجمهورية قدّر اقرار مجلس النواب قانون رفع السرية المصرفية

21
DECEMBER
2020
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الرئيس عون: تجاوب المجلس مع رسالتي الى النواب ترجم الرغبة
في وضع مكافحة الفساد موضع التنفيذ لانها الطريق للاصلاحات المرجوة
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رئيس الجمهورية: اتمنى ان يأخذ التحقيق الجنائي بعد رفع السرية طريقه لادانة المرتكبين
-----------

اعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن تقديره لاقرار مجلس النواب اليوم اقتراح قانون رفع السرية المصرفية عن كل من تعاطى في الشأن العام في مصرف لبنان والوزارات والادارات العامة، وربطه بالتدقيق الجنائي، معتبراً ان تجاوب المجلس مع الرسالة التي كان وجهها اليه في 24 تشرين الثاني 2020، تَرجَمَ رغبة الرئيس في ان يوضع ملف مكافحة الفساد موضع التنفيذ، "لانه الطريق الى تحقيق الاصلاحات المرجوة والتي ينادي بها الشعب اللبناني وتشجعنا عليها الدول والمنظمات الدولية."
واذ ثمّن الرئيس عون خطوة مجلس النواب، تمنى "ان يأخذ التدقيق الجنائي، بعد رفع السرية المصرفية، طريقه الى التنفيذ لادانة المرتكبين وفق الادلة التي ستتوافر نتيجة هذا التدقيق."

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