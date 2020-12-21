حمدان: اقتحم بمباحثك المالية دون سابق إنذار أوكار الصرافين

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كتب العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي:



سعادة الريس علي ابراهيم المدعي العام المالي وعضو هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان المركزي، والمسؤول قضائياً عن حماية الليرة اللبنانية كفاف يوم اللبنانيين، تم تسعيرها اليوم غير شرعياً من عصابات الصرافين لصاحبها مافيا المذهبيين والطائفيين المهيمنة على مصائر اللبنانيين سياسياً واجتماعياً واقتصادياً ب3900ل.ل يساوي 1$ (دولاراً واحداً).



وفي واقع الأمر يتداولون بها كبار نقابة الصرافين فيما يسمونها في "السوق السوداء" ب9000 ل.ل للدولار الواحد، ويفرضون التسعيرة المافيوية على اللبنانيين المشحرين.



إنهض ريس علي واقتحم بمباحثك المالية دون سابق إنذار أوكار الصرافين الذي يعرفها رجالك جيداً، لأنها من مقتضيات مسؤولياتهم الوظيفية.

هذا العمل المفيد سيكون معلماً في تاريخ ممارستك لمهنتك القضائية.



ولكم جزيل الشكر من أهل لبنان، أو ندخل في الارتياب المشروع بسعادتكم.