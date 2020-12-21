هذا ما أقرّه مجاس النواب حتّى الساعة خلال جلسته المنعقدة

A + A -

أقر مجلس النواب، في جلسته اليوم، لغاية الساعة، ما يلي:

- اقتراح القانون الرامي الى معاقبة جريمة التحرش الجنسي لا سيما في اماكن العمل

- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد العمل بالقانون 107 تاريخ 30/11/2018 والقاضي بتمديد كهرباء زحلة.

- تحويل الاقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى استرداد الاموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج الى اللجان المشتركة على ان ينجز بمهلة 15 يوما في اللجان.

- اقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد سريان احكام تعليق الاجراءات القانونية المتعلقة الناشئة عن التعثر في سداد القروض بصيغة معدلة.

- اقرار القانون المعجل المعدل الرامي الى اعفاء السيارات التي اصبحت خارج الخدمة نتيجة العدوان الاسرائيلي على لبنان عام 2006.

- سقوط صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية الى اللجان النيابية.

- سقوط صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية.

- اقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديمات المضمونين المقدم من كتلة التنمية والتحرير.

- إقرار قانون رفع السرية المصرفية عن كل من تعاطى في الشأن العام من مصرف لبنان والوزارات والادارات العامة لمدة سنة وربطه بالتدقيق الجنائي.



- اقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعفاء كل المركبات الالية الخصوصية والعمومية والدراجات النارية والمركبات الالية المعدلة للايجار من رسوم السير السنوية للعام 2020 و2021