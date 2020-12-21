جريمة الكحالة تابع.. رئيس البلدية يكشف تفاصيل جديدة!

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في أول تعليقٍ له على الجريمة المروّعة في منطقة الكحالة, أشار رئيس البلدية جان بجاني، إلى أن "الكحالة إستفاقت اليوم الإثنين على جريمة بشعة نفذّها أشخاص بطريقة محترفة عند الساعة السابعة صباحاً تحت أشعة الشمس، وأطلقوا حوالي 3 إلى 4 رصاصات على الضحية وهو داخل سيارته".

وقال ئيس البلدية: "نحن مع الشرعية وتحت سقف القانون، لكي يستتبّ الأمن في لبنان".

تصرح رئيس البلدية جاء خلال قطع أهالي البلدة الطريق الدولية، احتجاجا على مقتل ابن البلدة ج.ب. صباح اليوم، واستنكارا لهذه الجريمة التي حصلت وضح النهار وأمام منزله لحظة قيامه بنقل أبنائه الى المدرسة، مطالبين الإسراع في التحقيق وكشف الجناة.