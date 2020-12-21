التيليتون السنوي لسطوح بيروت ال ٥ مساء. هذه طرق التبرع

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كما كل سنة تقوم جمعية #سطوح_بيروت بتنظيم تيليتون سنوي تقدّمه داليا داغر وهو في دورته الثامنة هذه السنة، نحن بحاجة ماسة لمساعدتكم اذ إن التحدي أكبر والحاجة على امتداد الوطن وسيعود ريعه لأكثر من ١٠٠٠ عائلة وحالات مرضية بحاجة ماسة لتأمين تكاليف علاجاتها، سنربح هذا التحدي من خلال عطاءاتكم ودعمكم ومهما كانت عطاءاتكم فان "بحصة بتسند خابية".

هذا ال Telethon سيبث الاثنين 21/12/2020 مباشرة على هواء ال OTV ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر

يمكنكم مساعدة الحالات من خلال الخطوات التالية:

ارسال check بإسم جمعية "ع سطوح بيروت"

او تحويل المساعدات عبر رقم الحساب أدناه: ‏

BLOM BANK:

IBAN: LBP LB56 0014 0000 3201 3042 3016 2619

USD LB91 0014 0000 3202 3042 3016 2618

swift: BLOMLBBX

Beneficiary: 3a Stouh Beirut

CREDITBANK

LBP: IBAN LB86 0103 0012 1002 8590 2712 2001

USD: IBAN LB85 0103 0012 1012 8590 2712 2004

Swift code: CBCBLBBE

Beneficiary: 3a Stouh Beirut

وعبر موقعنا الالكتروني www.stouhbeirut.org

أو عبر خدمة OMT لتحويل الأموال داخل لبنان. (اسم المستلم: Stouh Beirut)

كما يمكنكم الاتصال خلال الحلقة على:

70180009

70180006