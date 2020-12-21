حسان الحسن: تأليف الحكومة لن يتحقق إلا من خلال التسليم بشراكة الرئاسة الأولى

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أكد الإعلامي حسان الحسن أن السبيل الوحيد والسليم، الذي يؤدي الى ولادة الحكومة المرتقبة، هو التزام الدستور، وعدم تفسيره بما يتناسب مع المصالح السياسية لأحد الأطراف المعنيين في عملية تأليف الحكومة، كذلك ضرورة إعتماد وحدة المعايير، عند إنتقاء الوزراء وتوزيع الحقائب، وألا يكون ذلك لمصلحة أي مكوّن لبنانيٍ على حساب مكوّن آخر، ما يؤدي الى إجهاض ولادة الحكومة المرتجاة، كذلك إسقاط المبادرة الإنقاذية الفرنسية برمتها.

وإعتبر في حديثٍ إذاعي أن المبادرة المذكورة، وتدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على خط أزمة تأليف الحكومة، قد تدفع الأطراف المعنيين بالتأليف، أو بعضهم، الى المضي قدماً، وتقديم التنازلات، من أجل التوصل الى تفاهمٍ، يفضي الى ولادة الحكومة، شرط عدم وضع "العصي الأميركية في دواليب المبادرة الفرنسية"، على حد تعبيره. ورأى الحسن أن الأجندة الأميركية في لبنان، لا تلحظ إلا المصلحة الإسرائيلية، وأن "الضوء الأحمر الأميركي – الخليجي" الذي كان وجه الرئيس سعد الحريري، لثنيه عن تشكيل الحكومة، أطفىء بالتزامن مع بدء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل". ثم تعرقلت بعد ذلك، عملية تأليف الحكومة، بالتزامن أيضاً مع وقف هذه المفاوضات، بعدما حاول المفاوض "الإسرائيلي"، السطو على مساحة 860 كلم من المنطقة الإقتصادية البحرية اللبنانية، وهذا الأمر لن يمر في عهد العماد ميشال عون، وجهوزية المقاومة لدرع أي عدوانٍ، سواء كان حربياً أو إقتصادياً. ما دفع الولايات المتحدة وبعض دول الخليج الى ممارسة الضغوط على الحريري، لعدم توزير مؤدين لحزب الله، كذلك محاولة تحجيم مشاركة حليفه التيار الوطني الحر في الحكومة المرتقبة، خصوصاً بعد إتساع موجة التطبيع الخليجي – الإسرائيلي. وإعتبر أن وساطة البطريرك الماروني بشارة الراعي قد تسهم في حل الأزمة الحكومية، لما يتمتع من رمزية وطنية وروحية، ولكن الحل المرجو لن يتحقق، إلا عبر مؤسسات الدولة الدستورية، وفي مقدمها رئاسة الجمهورية، الشريك الفعلي في تأليف الحكومات.