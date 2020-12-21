بالفيديو - في لبنان: انتصر على “كورونا” بعدما توقف قلبه!

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روى مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض، عبر تويتر”، قصة ملهمة عن مريض أصيب بكورونا ودخل العناية الفائقة، ليعود ويتغلب على الفيروس ويخرج الى منزله متعافياً.

وغرّد أبيض قائلاً: ما بين قلة المسؤولية وتدني نسبة الالتزام باجراءات السلامة، وارتفاع اعداد المصابين، وظهور طفرة جينية في فيروس الكورونا تساعد على سرعة الانتشار، وما نسمعه من البلاد الاخرى عن الصعوبات اللوجستية في نشر اللقاح، وعدم تقبله من البعض، اخبار مؤسفة. لكن بالمقابل، هنالك ميساك.

وأضاف: ميساك، مريضنا، اصيب بالكورونا، توقف قلبه عن العمل، لكن الفريق المعالج في مستشفى رفيق الحريري الجامعي لم يفقد الامل، وبعد اسابيع في العناية المركزة خرج الى المنزل، وارسل هذا الفيديو مع موافقة على نشره. كل التعب يزول عند رؤية المريض بخير وكل التقدير للعاملين في الخطوط الامامية.