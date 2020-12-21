كنعان: الرئيس عون مستعجل الحكومة اكثر من غيره

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أكد امين سر تكتل لبنان القوي النائب ابرهيم كنعان لـ"النهار" ان البطريرك الراعي حرك الركود الذي ساد ملف التأليف وسعى الى وقف السجالات منطلقاً لاعادة البحث الجدي في الملف الحكومي.

واعتبر ان ما نقله البطريرك عن الرئيس عون انه لا يطلب الثلث المعطل دقيق تماما، اما مطالبة "التيار الوطني الحر" بحصص وحقائب تبقى مداولات اعلامية غير رسمية لان احداً لم يبحث في الملف مع قيادة التيار. واذ اكد ان الرئيس عون لم يوفد رئيس "التيار" الى بكركي، بل ان باسيل وكنعان لبيا دعوة البطريرك لتوسعة مروحة المشاورات، ودفع عملية التاليف قدما.

واكد كنعان لـ"النهار" ان الرئيس عون مستعجل الحكومة اكثر من غيره "لكن ضمن الثوابت التي حددها الدستور انطلاقا من كونه شريكا اساسيا وليس ساعي بريد". وتابع ان المبادرة الفرنسية هي "كل متكامل ولا تؤخذ بالقطعة".

وابدى تفاؤله باللقاء الذي سيجمع الرئيس عون بالرئيس سعد الحريري، بمبادرة من الاول، اليوم او غدا، للخروج باتفاق واخراج للحكومة، وختم "ان المسار الذي خلقه البطريرك مهم".