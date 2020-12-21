living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عناوين الصحف ليوم الأثنين 21 كانون الأول 2020

21
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 الأخبار: «السعودية - ليكس»: فوائد التطبيع مع اسرائيل

عماد عثمان يتمرّد مجدداً
درب الحكومة طويل وحزمة عقوبات أميركية الشهر المقبل

 

 

 

الديار: البنك الدولي.. هذا هو المطلوب من الحكومة العتيدة والعبرة بالتنفيذ
قرار التشكيل رهينة حلحلة المواقف.. ولقاء مُرتقب بين عون والحريري
جلسة لمجلس النواب اليوم.. وعلى جدول الأعمال 68 بندًا أبرزها العفو العام

 

 

 

نداء الوطن: لقاء "حاسم" مطلع الأسبوع: جلسة مصارحة و"منهجية جديدة"
الراعي نسف "معايير" باسيل... والثلث المعطّل "طار"!

 

 

 


اللواء: الحريري غداً في بعبدا.. فهل تراجع باسيل عن «الثلث المعطل»؟
تجاذب تشريعي- مالي في الجلسة اليوم.. وإجراءات لاحتواء موجات كورونا الجديدة

 

 

 


البناء: المجلس النيابيّ لتشريعات مصرفيّة… وينتظر أجوبة صوان… والتحقيق ينتظر محكمة التمييز
مساعي الراعي تثمر لقاء بين عون والحريري الثلاثاء... فهل هناك وزير ملك؟ / الحسنيّة من دمشق: لفلسطين الأولويّة ومعركة الجولان لا تنفصل عن مواجهة الإرهاب

 

 

 

 

الجمهورية: وساطتان لبكركي و "الحزب" .. ولا جل

 

 

 


النهار: أسبوع الميلاد اللبناني: معارك دائرية توسع التخبط!

 

 

 


the daily star: FPM escalation dashes hopes for govt formation  

 

 


l'orient le jour: Les contours d’un front uni contre Michel Aoun se dessinent

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout