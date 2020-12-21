عناوين الصحف ليوم الأثنين 21 كانون الأول 2020

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الأخبار: «السعودية - ليكس»: فوائد التطبيع مع اسرائيل

عماد عثمان يتمرّد مجدداً

درب الحكومة طويل وحزمة عقوبات أميركية الشهر المقبل

الديار: البنك الدولي.. هذا هو المطلوب من الحكومة العتيدة والعبرة بالتنفيذ

قرار التشكيل رهينة حلحلة المواقف.. ولقاء مُرتقب بين عون والحريري

جلسة لمجلس النواب اليوم.. وعلى جدول الأعمال 68 بندًا أبرزها العفو العام

نداء الوطن: لقاء "حاسم" مطلع الأسبوع: جلسة مصارحة و"منهجية جديدة"

الراعي نسف "معايير" باسيل... والثلث المعطّل "طار"!



اللواء: الحريري غداً في بعبدا.. فهل تراجع باسيل عن «الثلث المعطل»؟

تجاذب تشريعي- مالي في الجلسة اليوم.. وإجراءات لاحتواء موجات كورونا الجديدة



البناء: المجلس النيابيّ لتشريعات مصرفيّة… وينتظر أجوبة صوان… والتحقيق ينتظر محكمة التمييز

مساعي الراعي تثمر لقاء بين عون والحريري الثلاثاء... فهل هناك وزير ملك؟ / الحسنيّة من دمشق: لفلسطين الأولويّة ومعركة الجولان لا تنفصل عن مواجهة الإرهاب

الجمهورية: وساطتان لبكركي و "الحزب" .. ولا جل



النهار: أسبوع الميلاد اللبناني: معارك دائرية توسع التخبط!



the daily star: FPM escalation dashes hopes for govt formation



l'orient le jour: Les contours d’un front uni contre Michel Aoun se dessinent