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أسرار الصحف ليوم الأثنين 21 كانون الأول 2020

21
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تقول مصادر أوروبيّة مالية إن صندوق النقد الدولي أبدى الاستعداد للتفاوض مع المجلس النيابي حول خطة التعاون مع لبنان، إذا رغب المجلس بذلك طالما أن كل الالتزامات التي يمكن التوصل إليها مع أي حكومة تحتاج إلى قوانين تصدر عن المجلس النيابي.

 

كواليس

قالت مصادر فلسطينيّة متابعة لأوضاع كيان الاحتلال أن الصراع السياسي داخل الكيان هذه المرة قد يتكفل بإنهاء عهد بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة في ظل توجّه منافسيه نحو واشنطن لملاقاة عهد الرئيس جو بايدن بحكومة تنسجم مع السياسات الأميركيّة.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

يتردد أن مسؤولاً حزبياً تقدم باستقالته من منصبه منذ أيام، شارك في اجتماع مغلق مع مجموعة حزبية معارضة.

رفض أحد النواب المستقيلين استخدامه كأداة لايصال رسائل من طرف أجنبي إلى طرف آخر لبناني.

يقول قياديون حزبيون إن الوزيرة غادة شريم ضمت موافقتها الى ادعاء الاثراء غير المشروع المرفوع بحق موظفين في وزارة شؤون المهجرين.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
يلعب وزير سابق دوراً بارزاً في تفعيل مساعي مرجع روحي في تقريب وجهات النظر بين مرجعين رسميَّين وحلحلة القعد التي تحول دون ولادة الحكومة العتيدة!

 

لغز
تساءل مسؤول قضائي سابق عن مبرر تركيز القاضي فادي صوان على عنصري الإهمال والتقصير، وتجاوز التحقيق في كيفية وصول شحنة الأمونيوم إلى المرفأ، وكيف تم تخزينها طوال السنوات السبع بأمان وإطمئنان!

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