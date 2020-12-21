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أمل جديد على صعيد الملف الحكومي

21
DECEMBER
2020
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الديار: برز أمل جديد على صعيد الملف الحكومي بعد اللقاءات التي جرت خلال نهاية الأسبوع الماضي والتي بدأت بزيارة التي قام بها رئيس الحكومة المُكّلف سعد الحريري إلى بكركي والتي تلتها زيارة لغبطة البطريرك الراعي إلى القصر الجمهوري حيث إلتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وتلا هذه الزيارات جولة من الزيارات قام بها كلٌ من رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل ورئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان، والوزير السابق غطاس خوري إلى بكركي للقاء البطريرك الراعي.

 

هذه الزيارات التي تأتي بعد إلغاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارته إلى بيروت بسبب إصابته بفيروس كورونا، تُطفي بصيص أمل على خرق مُحتمل على صعيد تشكيل الحكومة على الرغم من التعقيدات الكثيرة. على كل الأحوال، مفاعيل هذه اللقاءات برزت مع الحديث عن لقاء مرتقب بين الرئيس العماد ميشال عون والرئيس المكّلف سعد الحريري في الساعات أو الأيام القادمة.

 

وبحسب بعض المصادر المُطلعة من المتوقّع أن لا يكون هناك حلحلة كبيرة في ملف التشكيل بسبب عقبات خارجية، إلا أن هذا اللقاء سيكسر الجمود الحاصل.

الديار
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