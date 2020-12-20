علي حسن خليل: القضاء هو من يتحمّل مسؤولية ابقاء النيترات لـ7 سنوات في المرفأ

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صرح وزير المال السابق علي حسن خليل قائلاً: "نزلت لدى المحقق العدلي وأجبت عن سؤال واحد وكان الاستجواب اقلّ من دقيقة ونصف كون لا علاقة لي ومستعد في كلّ لحظة للمثول امام المحقق العدلي".



وتابع خلال مداخلة هاتفية ضمن برنامج "صوت الناس" قائلاً: "منطق التمرد غير موجود لدى مجلس النواب وانا حقّي تقديم دعوى ارتياب وان قالت محكمة التمييز أن القاضي صوان عليه استكمال مهامه أنا سأطبّق الدستور والقانون".



وأكد على أن "الغش عند الابتعاد عن السؤال عن من اتى بالنيترات الى لبنان والقضاء هو من يتحمّل مسؤولية ابقاء النيترات لـ7 سنوات في المرفأ"