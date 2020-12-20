تحرير 6 مخطوفين!

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نفذت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني عملية نوعية في منطقة ابش في جرود الهرمل على الحدود اللبنانية السورية ادت الى اطلاق ستة مخطوفين من الجنسية السورية. وفي التفاصيل ان توقيف شخصين من العصابة قبل اسبوع وتعقب باقي افراد العصابة التي ارسلت احد المخطوفين لاحد مكاتب تحويل الاموال لقبض مبلغ، مكنت عناصر المديرية من توقيفه وهروب خاطفيه ومن بعدها تم تحديد مكان المخطوفين الخمسة الباقين وتحريرهم. وتجري ملاحقة باقي افراد العصابة الخاطفة، وتقوم المديرية بتنفيذ مداهمات لاماكن تواجدهم بعد معرفة هوايتهم جميعا.



وبشكل منفصل القت المديرية القبض على السوري إبراهيم القهوجي في بلدة القصر المطلوب بعدة مذكرات بتهمة تجارة السلاح والمخدرات ونقلها عبر الحدود. وتم اقتياده الى فرع البقاع للتحقيق.