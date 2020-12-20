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وفاة و 79 إصابة جديدة بـ”كورونا” في هذه المنطقة

20
DECEMBER
2020
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أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، وبناء على تقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال، تسجيل 79 إصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم، وجميعها لمقيمين مخالطين بينهم 6 حالات من التابعية الفلسطينية وحالة واحدة من التابعية السورية.


وتوزعت الإصابات على الشكل التالي: معركة 14، صور 11، العباسية 7، الحوش 6، المجادل 4، البرج الشمالي 4، علما الشعب 4، مجدل زون 3، الشعيتية 3، البرغلية 3، عيتيت 2، البص 2، ديرعامص 2، وإصابة واحدة في كل من ديرقانون رأس العين، طيرفلسية، الرمادية، ديركيفا، صريفا، قانا، البازورية، معروب، طيردبا، برج رحال، الحلوسية، الرشيدية، جويا، ديرقانون النهر وعين بعال. كما سجلت اليوم حالة وفاة لمسن يعاني من أمراض مزمنة.


وعليه فإن عدد المصابين بالقضاء ارتفع إلى 4296 مصابا توزعوا وفق التالي: 4053 حالة محلية بينهم 638 حالة من التابعية الفلسطينية و75 من التابعية السورية، 243 حالة وافدة، 3250 حالة شفاء، 54 حالة وفاة، 992 الحالات النشطة.


وأشارت وحدة إدارة الكوارث الى أنها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبه بها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء"، وأملت من جميع الأهل "عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".


وذكرت جميع القاطنين في قضاء صور بضرورة الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل.

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