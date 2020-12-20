طرح اقفال البلد من جديد .. في هذه الحالة!

A + A -

رأى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن "اخر المعطيات تقول ان "فايزر" فعال بشكل كبير على كورونا والسلالة الجديدة سريعة الانتشار لكن حتى الان لم تظهر أنها أشد فتكاً بل تنتشر بشكل اسرع".

وتابع حسن في خلال إطلالة له عبر برنامج "صوت الناس" قائلاً: "غدا تجتمع اللجنة العلمية صباحا لدرس الاجراءات التي يجب ان تتخذ حول الوافدين من لندن الى بيروت والتشدد في الاجراءات التتبعية ودرس امكانية العودة الى الحجر الالزامي للوافدين".



وقال: "مستمرون مع لقاح "فايزر" ولدينا خيارات أخرى من اللقاحات قد نلجأ اليها ولكن يبقى سلوكنا الواقي الاول والاخير من الوباء ولا يمكن أن نمنع دخول السلالة الجديدة لكورونا الى البلد".

وأكد حسن على أنه "في حال ارتفعت نسبة اشغال اسرّة العناية الفائقة لمرضى كورونا سنعود الى طرح اقفال البلد".

وشدد حسن على أنه "هناك مشكلة في آلية الدفع للجامعة اللبنانية في ما خصّ فحوصات الـpcr التي تجريها مختبرات الجامعة اللبنانية متولية فحوصات الوافدين ونحاول البحث في حلّ لآلية الدفع".