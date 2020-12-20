إليكم تقرير مستشفى رفيق الحريري الجامعي حول آخر مستجدات كورونا

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي حول آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، وجود 36 حالة حرجة لديه.

وجاء في التقرير:

- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 300.

- عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 88.

- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس خلال ال24 ساعة المنصرمة: 24.

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3.

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 790.

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 2.

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 36.

- حالات وفاة: 0.