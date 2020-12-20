سلالة كورونا الجديدة ... ماذا عن لبنان؟!

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غرّد مدير مستشفى الحريري فراس الأبيض على حسابه عبر "تويتر" كاتباً: "يراقب العالم عن كثب الأخبار المتعلقة بسلالة فيروس كورونا الجديدة في المملكة المتحدة".



وأضاف: "الوضع خطير بما فيه الكفاية، إذا حكمنا عليه من خلال رد فعل سلطات المملكة المتحدة والدول الأوروبية".



وسأل أبيض: "ما هو الإجراء الذي يجب أن يتخذه لبنان؟ البلد غير جاهز لمزيد من الإرسال المجتمعي".



وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأحد، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، خرجت بالفعل عن السيطرة.



وفي حديث لــ"سكاي نيوز"، قال: "سيكون من الصعب السيطرة على السلالة الجديدة لكورونا قبل توزيع اللقاحات على مستوى كبير".