كم سجّل عدّاد كورونا في لبنان اليوم؟

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أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، توازياً مع تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء الإصابة بالمرض.



ولفتت الوزراة، في تقريرها اليومي، إلى أنه تم تسجيل 1520 إصابة مثبتة محلياً، في حين أن هناك 14 حالة وافدة، و7 حالات تعود لمصابين في القطاع الطبي. وأشارت غلى أن العدد الإجمالي للإصابات في لبنان بلغ 158104 إصابة، في وقت بلغ عدد ضحايا الوباء الإجمالي في البلاد 1281 حالة.



كما أفادت بأن عدد الإصابات الإجمالية بالقطاع الطبي منذ انتشار "كوفيد 19" في البلاد حتى اليوم ارتفع ليصل إلى 1904 إصابة.