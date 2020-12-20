الخطوط الجوية اللبنانية تستعد لقبول "دولارات جديدة" فقط

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ال رئيس مجلس إدارة شركة الطيران الوطنية اللبنانية إنها ستتوقف عن قبول التكلفة بالدولار الأمريكي من الودائع في البنوك المحلية ، مما يكثف التساؤلات حول القيمة الحقيقية للودائع البالغة 87 مليار دولار في القطاع المصرفي اللبناني.

قال محمد الحوت ، رئيس مركز الخطوط الجوية الشرقية ، "سنبدأ في الترويج لتذاكرنا بعملة {$} الأخيرة" ، مميّزًا {$} الفعلية المنقولة من الخارج وتحريرها من القيود المصرفية الشديدة

من الممتلكات المقيمة بـ {دولار} المحاصرة في البنوك اللبنانية المحتضرة.

إن دعوة شركة طيران الشرق الأوسط لرفض "{دولارات} محلية" قد تجعل الرحلة لا يمكن تحملها بالنسبة للبنانيين الذين فقدوا عائدات دولية - وهي ضربة للريف الذي يسعد بصورته التجارية العالمية ، والذي يمر الآن بمعدلات فقر تتجاوز 50 في المائة بسبب موارده المالية كارثة.

اعتاد اللبنانيون على إنفاق {دولار} وكيلوغرام لبناني بالتبادل ، و 80 في المائة من ودائع القطاع الشخصي {بالدولار} الأمريكي - بقيمة 87 مليار دولار ، والبيانات المصرفية موجودة. ومع ذلك ، فإن البنوك غير السائلة الآن تسمح فقط بحركة الدولار عن طريق شيكات المصرفيين داخل لبنان ، وفقط بشكل أساسي التحويلات الدولية الأكثر إلحاحًا. يجب على العملاء سحب {دولارات} كأموال ليرة لبنانية ، بتكلفة قدرها 3900 ليرة لبنانية بغض النظر عن أن الدولار الواحد في السوق السوداء في الوقت الحالي يجلب أكثر من 8000 ليرة لبنانية.

نتيجة لـ "الدولار داخل البنوك يساوي 40 في المائة من [...] الدولار في الخارج في لبنان" ، كما ذكر السيد حوت ، فإن المثابرة على قبول هذه {الدولارات} كانت غير قابلة للتطبيق تجاريًا نتيجة 85 في المائة من كانت فواتير شركة الطيران تستنفد الأموال الأجنبية.

"إذا تابعت. . . سيكون لدي كل هؤلاء [المحلي] {$} في مؤسستنا المالية ولست في وضع يسمح لي باستخدامها أو تبديلها في الهواء الطلق ، "نصح السيد Hout المناسبات النقدية ، وأصر:"

توقفت الخدمة الوطنية ، التي تمثل المؤسسة المالية المركزية في لبنان أكبر مساهميها ، عن قبول الأموال الأجنبية اللبنانية في فبراير. فقدت الكيلوغرامات اللبنانية الآن نحو 80 في المائة من قيمتها في السوق السوداء. تقبل شركة طيران الشرق الأوسط فقط البطاقات المصرفية العالمية للمبيعات الإجمالية المباشرة. ومع ذلك ، فإن سماسرة الرحلات في لبنان ، الذين يروجون لتذاكر إضافية داخل السوق المحلية مقارنة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ، يأخذون {دولارات} محلية.

"إذا توقفت الخدمة الوطنية المملوكة لمصرف لبنان عن قبول {دولارات} من مواطنيها ، فما هو الدليل الإضافي على أن الودائع ضعيفة بشكل كبير؟" ذكر مايك عازار ، خبير التمويل العالمي ومحاضر سابق في الاقتصاد في كلية جونز هوبكنز. "عدم قدرة صانعي القرار على التوصل إلى عبارات بهذه الحقيقة أمر أساسي في وقوع الكارثة".

وذكر السيد حوت أن شركة طيران الشرق الأوسط ستتحول إلى {دولار} في الآونة الأخيرة عندما توقفت المؤسسة المالية المركزية في لبنان (BdL) عن دعم غاز الطائرات ، وهو ما ذكر أنه قد يحدث في "شهر واحد على الأرجح". وذكر مصرف لبنان: "لم يتم تحديد موعد للتوقف".



