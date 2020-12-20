تدابير سير- انعقاد جلسة لمجلس النوّاب.

صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

مـا يلــي:

يَعقِد مجلس النّواب بتاريخ 21-12-2020، جلسة في قصر الأونيسكو -بيروت.

لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 6.30 صباحاً من التّاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، تحويل السّير وفقاً لما يلي:

السّير القادم من الكولا باتّجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته باتجاه غبريال المر.

نفق الماريوت وتحويله باتّجاه شارع غبريال المر صعوداً وإعادته بإتجاه غبريال المر.

مفرق "صيدلية مشموشي"، وتحويله باتّجاه تقاطع مار الياس / سلام.

مفرق بنك بيروت وتحويله باتّجاه تقاطع مار الياس / سلام.

منع المرور داخل نفق صائب سلام، وتحويل السير من تقاطع الراشدين / سلام باتّجاه حديقة المفتي حسن خالد.

تحويل السّير القادم من جادة ديغول – تقاطع الكارلتون ديغول، وإعادته باتجاه نصر / الروشة.

تحويل السير من تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.

تحويل السير من ساقية الجنزير نزولاً باتجاه شارع برلين – الكارلتون ديغول.

تحويل السير القادم من ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر.

تحويل السير القادم من " Summer land " -حديقة بن زايد، صعوداً باتجاه ساحة عبد العال – غبريال المر – الماريوت.

منع المرور من تقاطع البقاع / الصّلح كرامة ونزولاً باتّجاه شارع شاتيلا.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم.