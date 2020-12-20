حملة لتعقيم المساجد والكنائس في طرابلس

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نفذ ناشطون وفريق من المتطوعين في "المنتدى السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي"، المرحلة الأولى من حملة تعقيم المساجد والكنائس في مدينة طرابلس، "حرصا على حماية المجتمع من عدوى فيروس covid-19 وشعورا بالمسؤولية".



وكان أخضع شباب المنتديات لورشة تدريب مع اختصاصيين في المجال، وجهزوا بالمعدات اللازمة لحملتهم، واستأذنوا دائرة الأوقاف والقيمين على المساجد والكنائس التي عقمت وهي المسجد المنصوري الكبير في منطقة الأسواق الداخلية وكنيسة مار جرجس قرب خان العسكر ومسجد طينال وجامع عمر بن الخطاب في منطقة الميناء.



من جهة أخرى، أكد "منتدى الشمال" استعداده لتلبية أي طلب تعقيم دار عبادة أو مركز طبي أو مركز تابع لجمعية خيرية.