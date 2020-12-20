كنعان لبى دعوة البطريرك لبكركي: الرئيس والبطريرك مع حسم الحكومة اليوم قبل الغد وفقا للدستور والمبادرة الفرنسية دون اجتزاء

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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي امين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان في الصرح البطريركي في بكركي.

وبعد اللقاء الذي دام قرابة الساعة قال كنعان " تشرفت بزيارة الصرح البطريركي بدعوة من غبطة البطريرك في سياق مبادرته الشخصية مع فخامة رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر، للدعم والمشاركة في التوجه الهادف الى تأليف حكومة اليوم قبل الغد".

واشار كنعان الى ان "الكلام كان واضحا من قبل غطبة البطريك ومن قبلنا لجهة ضرورة التأليف واحترام صلاحيات رئيس الجمهورية والدستور في التشكيل، والسجال الحاصل لا يجب ان يستمر. وهناك لقاء من المفترض ان يحصل ويكون حاسماً في موضوع الحكومة اذا توافرت له النيات الطبية".

وتابع كنعان "رئيس الجمهورية لديه الاستعداد لحسم ملف الحكومة وفق منطوق الدستور والمبادرة الفرنسية بمضمونها الكامل وغير المجتزأ. وقد ابلغني سيدنا البطريرك حرصه الكامل على هذا المسار. وان شاء الله بصلاته وتمنيات كل اللبنانيين يتم هذا الامر من خلال لقاء بين الرئيسين بمبادرة من رئيس الجمهورية في الايام المقبلة. النيات لدينا اكثر من ايجابية، ويجب الخروج من عملية السجال وتغليف بعض المواقف التي تصدر من ناحيتنا بغير محلها. ويجب ان لا يكون هناك لبس اولاً في الدستور وقراءته وصلاحيات رئيس الجمهورية في التأليف بالاتفاق اي كشريك ، وثانياً لجهة المبادرة الفرنسية بكامل مندرجاتها اي من دون اجتزاء ".