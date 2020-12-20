عناوين الصحف ليوم الأحد 20 كانون الأول 2020

A+
A-
النهار: الحريري أم الراعي هدف تصعيد التيار العوني؟
الديار: لا خــرق في المـلــف الحكـومي... وتـرحيـل مساعي التشكيل الى الـعام الجديـد
حرب بيانات بين «الوطني الحر» و «المستقبل»... وجعجع يدعو عون للاستقالة
الأنباء الكويتية: باسيل للراعي: نعطل الحكومة لأجلكم
لبنان: ضغوط لملاحقة اللواء عثمان والسفير البريطاني للمسؤولين: ستحاكمون!
الشرق الأوسط: الحكومة اليمنية إلى عدن خلال أيام
«اتفاق الرياض» ثمرة 2020... وفريق الارتباط السياسي والعسكري يتابع
الوطن السورية: الوفد السوري ينهي زيارة رسمية إلى روسيا استمرت أربعة أيام … المقداد: المقاومة الشعبية ستتكفل بإبعاد الأحلام الشيطانية الأميركية للقيادة الراحلة أو أي أوهام للقيادة القادمة