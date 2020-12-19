تدابير سير في شارعي فرعون وارمينيا - بيروت

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صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

مـا يلـي:

بتاريخ 20-12-2020 سيقام احتفال في شارع فرعون / بيروت وذلك اعتباراً من الساعة 11.00 لغاية الساعة 17.00، مما سيؤدي الى اقفال الشارع المذكور.

لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالتاريخ المذكور، تدابير السير التالية:

منع مرور السير عند:

مفرق مار مخايل شارع لا مارتين.

مفرق مار مخايل شارع الكسندر فليمينغ.

تحويل السير القادم من:

مطعم كانون باتجاه كنيسة مار مخايل الى شارع ابراهيم باشا.

شركة الاودي نحو شارع مدريد.

اوتوستراد الكرنتينا باتجاه شارع فرعون الى شارع ابراهيم باشا.

كذلك سيقام مهرجان بتاريخ 20-12-2020، يمتد من تقاطع شارع فؤاد بطرس عند مطعم "ماثيو" حتى تقاطع شارع لا مارتين ومطعم "طاولة" في شارع ارمينا، وذلك اعتباراً من الساعة 12.00 لغاية الساعة 21.00.

سيتم تحويل السير القادم من:

اشارة النهر الى مار مخايل باتجاه شارع ابراهيم باشا.

شركة كهرباء لبنان باتجاه مفرق كرما.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.